В областном центре продолжается реализация мероприятий по восстановлению циркуляции горячей воды между центральными тепловыми пунктами (ЦТП) и жилыми зданиями. Благодаря этому жильцы проблемных домов больше не будут сливать воду из «горячего» крана, дожидаясь пока она нагреется.

Ситуация, когда горячую воду приходится подолгу сливать, прежде чем она достигнет нужной температуры, сегодня знакома жителям примерно трети многоквартирных домов Волгограда. Причина – отсутствие циркуляционных трубопроводов, которые обеспечивают непрерывное движение нагретой воды между жилым зданием и центральным тепловым пунктом и тем самым не дают ей остыть.

Проблема с циркуляцией ГВС существует в областном центре много лет. В одних домах «обратку» не предусмотрели еще на этапе возведения зданий, тем самым в советские годы пытались экономить на строительстве, в других она вышла из строя в процессе эксплуатации.

Чтобы повысить надежность горячего водоснабжения потребителей, в городе планомерно реализуются мероприятия по строительству новых сетей ГВС. Между многоквартирными домами и ЦТП прокладывают гибкие полиэтиленовые трубы, покрытые надежным слоем изоляции изопрофлекс.

В числе адресов, где подача горячей воды улучшилась благодаря восстановлению циркуляции, — дома на ул. Дымченко, 18, 18а, 20 в Центральном районе. Для этого здесь построили 1 км (в однотрубном исчислении) сетей различного диаметра: от 40 до 110 мм. Сегодня монтаж циркуляционных трубопроводов продолжается на ул. Глазкова, 15. Срок службы новых сетей составляет более 30 лет, что позволяет обеспечить стабильное оказание коммунальной услуги ГВС потребителям на долгие годы.

Чтобы работа по монтажу «обратки» возымела эффект, и жители многоэтажек действительно ощутили результат, необходимо участие обслуживающих жилой фонд управляющих организаций: им следует привести в порядок циркуляционный трубопровод внутри самих зданий.

Важно, что строительство обратных трубопроводов не влияет на горячее водоснабжение потребителей. На период работ горячая вода подается в дома по действующим сетям.