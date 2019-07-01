Около 80 подростков, воспитанники муниципальных учреждений сферы молодежной политики, примут участие в информационно–профилактической акции «Безопасная Волга». В рамках акции, которая будет проходить 2 июля на теплоходе «Москва» и территории береговой линии Волги в Центральном районе, подростки узнают подробности работы речного пассажирского транспорта и закрепят навыки безопасного поведения на воде. Помимо этого они примут участие в мастер-классах по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. Занятия с ребятами проведут специалисты Волгоградского речного порта и ВОСВОД России.

Главная цель акция «Безопасная Волга» — профилактика несчастных случаев на воде, обучение подростков и молодежи правильным действиям в чрезвычайной ситуации. В этом году впервые, наряду с мастер-классами от спасателей, для подростков организована экскурсия по пассажирскому теплоходу «Москва». Работники Волгоградского речного пассажирского порта расскажут им об устройстве судна, видах спасательных средств, а также напомнят о действиях пассажиров в экстренных ситуациях. Затем теплоход сделает остановку на левом берегу Волги.

На пляже участники акции смогут потренироваться быстро надевать спасательные средства, посоревноваться в тематических эстафетах и принять участие в мастер-классах по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим на воде. С помощью профессиональных спасателей подростки отработают навыки безопасного поведения на воде, научаться грамотно и оперативно реагировать в случае чрезвычайной ситуации.