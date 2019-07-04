Управляющие организации готовят жилой фонд города к предстоящему отопительному сезону. В настоящее время проверку на прочность прошли инженерные системы в 2,5 тысячах многоквартирных домов, – это 51% от всех зданий, получающих тепло централизованно. Процесс подготовки многоэтажек к зиме контролируют «Концессии теплоснабжения» совместно с администрацией Волгограда.

В региональной столице продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду 2019 – 2020. Одновременно с тепловым хозяйством встретить холода готовятся многоквартирные дома (МКД). За готовность к зиме жилого фонда отвечают УК и ТСЖ. В их обязанности входит: осмотр и корректировка дроссельных устройств, подготовка индивидуальных тепловых пунктов, общедомовых приборов учета, проверка состояния запорной арматуры, восстановление изоляции на коммуникациях в подвалах и чердаках МКД, а также проведение промывки и гидравлических испытаний внутридомовых сетей.

После того, как все необходимые мероприятия будут проведены, УК и ТСЖ должны подать заявку в тепловые сети. Специалисты районных подразделений тепловой инспекции проверят готовность внутридомовых сетей. Если не будут выявлены нарушения, управляющим организациям выдадут акт промывки и опрессовки системы отопления. Имея его на руках и подготовив необходимый пакет технических документов, УК и ТСЖ должны будут снова обратиться в «Концессии теплоснабжения» для выдачи документа, подтверждающего готовность теплопотребляющих установок дома к прохождению отопительного периода. Только после этого органы местного самоуправления по итогам комплексной проверки смогут подтвердить полную готовность зданий к зиме.

На данный момент промывку и опрессовку прошли сети в 2,5 тысячах жилых зданий. Это 51% от всех многоквартирных домов Волгограда, подключенных к централизованной системе теплоснабжения. Параллельно обеспечивается готовность к холодам социальных объектов. Испытания уже успешно прошли сети в 319 образовательных и 62 медицинских учреждениях.