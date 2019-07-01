Билайн предлагает жителям Волгоградской области обменять устаревшие или поврежденные смартфоны на новые смартфоны со скидкой в рамках программы Trade in.

Можно обменять на выгодных условиях старые мобильники на новые: получить скидку на приобретение нового смартфона (до 10 000 рублей). Сдать можно смартфоны, планшеты, телефоны и модемы любого производителя и в любом состоянии – разбитые, с дефектами или пострадавшие от воды. Скидка зависит от модели покупаемого акционного смартфона.

В рамках Trade in принимаются также и устройства в хорошем состоянии с незначительными дефектами – царапины корпуса или небольшие повреждения экрана. В этом случае клиенты могут получить две скидки на покупку нового смартфона: равную выкупной стоимости сдаваемого оборудования и дополнительную безусловную скидку до 10 000 на новый смартфон, участвующий в акции. Например, средняя выкупная стоимость модели iPhone XS Max составляет порядка 40 000 рублей. Таким образом, совокупная скидка по акции при покупке нового смартфон может составить до 50 000 рублей.

Акция продлится до 31 июля 2019 года в собственных магазинах Билайн, где доступна услуга Trade in. Обязательным условием участия в программе Trade in является наличие при себе паспорта РФ. Более подробная информация:https://volgograd.beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/details/skidka-na-smartfoni-po-programme-trade-in/