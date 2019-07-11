«Концессии теплоснабжения» и «Концессии водоснабжения» выпустили долговые платежки для граждан, задолжавших более двух месяцев за горячую или холодную воду, тепло или канализацию и проживающих в домах, перешедших на прямые договоры. Оранжевые квитанции получили порядка 36 тысяч жителей города – именно столько владельцев лицевых счетов сегодня являются должниками за коммунальные услуги. До 31 июля 2019 года у неплательщиков есть возможность погасить долг в рассрочку без пени и штрафов.

Копить долги за коммунальные услуги недопустимо. Тем не менее статистика красноречива: часть жителей Волгограда упорно нарушает действующее жилищное законодательство. Долг перед концессиями тепло- и водоснабжения сегодня имеют порядка 36 тысяч горожан, которые проживают в домах, перешедших на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. За тепло и горячую воду граждане задолжали 315 млн руб., а за холодное водоснабжение и водоотведение – 254 млн руб.

Чтобы волгоградцы могли легко разобраться с задолженностью, были выпущены специальные долговые платежки оранжевого цвета. В этих квитанциях отдельными строками прописан размер долга по каждой коммунальной услуге. Так, минимальная сумма долга владельца лицевого счета, которому направлена долговая квитанция, составляет 1 тыс. руб. В свою очередь наибольший размер задолженности, накопленной за 4 года, — 244 тыс. руб., из которых только за отопление абонент не оплатил 104 тыс. руб.

Как показывает практика, нежелание вовремя платить по счетам демонстрируют разные категории граждан: и те, кто ведет асоциальный образ жизни, и состоятельные волгоградцы. Однако закон един для всех: платить за коммунальные услуги нужно в срок. При этом для социально незащищенных слоев населения предусмотрены меры государственной поддержки. Оформить их можно в органах социальной защиты.

Со своей стороны ресурсоснабжающие организации всегда готовы идти на контакт с неплательщиками и обсуждать условия погашения долга, выгодные для потребителей. Так, в настоящее время в городе действует акция «Реструктуризация долга», запущенная концессиями тепло- и водоснабжения. Участие в акции дает абонентам возможность погасить просрочку не одной крупной суммой, а небольшими частями в рассрочку до 6 месяцев. При этом участники акции получают полную амнистию по пени и штрафам, а также амнистию по отключению соответствующих коммунальных услуг за долги.

Акция по реструктуризации долга продлится до 31 июля, поэтому волгоградцам нужно поспешить, чтобы принять в ней участие. А сделать это очень просто. Следует заполнить заявление и отправить его по электронной почте: если долг за тепловую энергию или горячу воду, тогда заявление направляется на [email protected], если же задолженность за холодную воду или водоотведение, тогда на [email protected]. Сами заявления опубликованы на сайтах компаний teplovolgograd.ru и investvoda.ru в разделах «Потребителям». Также заполненное заявление можно принести на расчетный участок по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

Оплатить долговые квитанции без комиссии волгоградцы могут с помощью удобных дистанционных каналов АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»: на сайте ivc34.ru без регистрации, в личном кабинете lk.ivc34.ru и скачав мобильное приложение на базе Android и iOS Apple. Кроме того, без комиссии можно оплатить во всех отделениях Сбербанка и Почты России.

Если по сумме, указанной в долговой квитанции, возникают вопросы, можно обратиться на расчетный участок ИВЦ или позвонить по телефону справочной службы информационно-вычислительного центра: 74-26-26.

Напомним, нежелание граждан оплачивать долг является поводом для обращения в суд и взыскания задолженности в принудительном порядке через службу судебных приставов. В свою очередь даже из-за незначительной суммы долга, переданной на взыскание, приставы могут запретить неплательщику выезд на отдых за границу. Кроме того, наличие неоплаченного долга может повлечь за собой ограничение коммунальных услуг водоотведения и горячего водоснабжения должникам, проживающим в многоквартирных домах, холодного водоснабжения – неплательщикам, живущим в частном секторе.