В течение двух лет в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» планируют восстановить сразу несколько водных объектов. Проект восстановления и экологической реабилитации ерика Песчаный и озер Бешеное, Чубатое и Ямы стартует в июле текущего года. Площадь расчистки, предусмотренная этим проектом, составит около 30 гектаров. В целом в 2019-2020 годах планируется выполнить аналогичные работы на 23 водных объектах, общая протяженность которых приближается к 50 километрам.

Илистое дно, заросшие берега и маловодность — сегодня ерик Песчаный и озера Бешеное, Чубатое и Ямы остро нуждаются в расчистке и экологической реабилитации. Уже в июле здесь начнутся работы. Подступиться к реализации еще одного важного для сохранения и обводнения Волго-Ахтубинской поймы проекта позволила поэтапная расчистка водных артерий, которые образуют с этими объектами единую сеть.

Реализация проекта способствует не только восстановлению экоболанса поймы, но и улучшению условий проживания для тысяч людей — жителей Клетского сельского поселения и Краснослободска.

Вышеперечисленные объекты — не единственные, где в текущем году будут идти работы: до конца года расчистка начнется еще на 10 ериках и озерах. Кроме того, на девяти объектах завершатся проекты, стартовавшие в предшествующие годы.

Наряду с задачей по созданию условий для заполнения поймы во время весеннего половодья решается и другая — удержать воду в меженный период. Для этого в ближайшие два года построят девять новых водопропускных сооружений и переливную плотину на ерике Каширин у хутора Невидимка. В целом до 2024 года предстоит расчистить и восстановить 93 водных объекта, возвести 72 водопропускных сооружения.

Принципиально решить вопрос с обводнением уникального природного парка поможет создание искусственного гидрологического режима на Ахтубе. Проект, включающий строительство мини-ГЭС, уже готовится к реализации. Напомним, после введения в строй Волжской ГЭС таких объектов на территории Волгоградской области не возводили.