В природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» начался очередной этап расчистки одного из крупных ериков. Проект экологической реабилитации ерика Шумроватый рассчитан на три года. За это время предстоит расчистить 23 километра водной артерии.

Уже в следующем году ерик может стать полноводным — в июле 2019 года специалисты приступили к реализации основного этапа проекта экологической реабилитации. План мероприятий включает формирование русла, углубление до 1-1,5 метра пересыхающих участков водоема, восстановление водной и околоводной растительности, укрепление склонов.

Выполнение работ позволит обеспечить приток воды в период половодья, будет способствовать восстановлению экосистемы ерика, а также повышению качества водоснабжения жителей Куйбышевского и Суходольского сельских поселений Среднеахтубинского района.