Условия заготовки валежника гражданами для собственных нужд решили изменить, а точнее конкретизировать. Такое решение было принято на совещании Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, во время которого было рассмотрено исполнение регионами норм федерального законодательства в сфере заготовки и сбора гражданами валежника для собственных нужд. Участники совещания отметили, что правоприменительная практика обозначила ряд проблем, требующих законодательного решения, в том числе на уровне субъектов Российской Федерации.

«Тема сбора валежника, затрагивая интересы сельского населения, имеет важное социальное значение. В сложившейся ситуации страдают граждане, невольно ставшие нарушителями лесного законодательства, так как установленное понятие «валежник» весьма расплывчатое и требует профильных знаний в области защиты лесов», – отметил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.

Он подчеркнул, что необходимо уточнить термин «валежник», не исключая при этом возможности установления регионами индивидуальных требований к порядку сбора и заготовки, которые обусловлены составом насаждений. Регионы должны иметь возможность разрабатывать меры воспрепятствования незаконной заготовке древесины под видом сбора валежника.

По итогам обсуждения Минприроды России рекомендовано в срок до 1 ноября текущего года разработать унифицированное определение валежника, основанное на действующих документах. Кроме этого, в адрес органов государственной власти субъектов РФ даны рекомендации по установлению единого порядка заготовки и сбора валежника гражданами для собственных нужд. До закрепления единого определения валежника регионам рекомендовано придерживаться определения, содержащегося в Правилах заготовки и сбора недревесных ресурсов, утвержденных приказом Минприроды России, и вместе с тем усилить разъяснительную работу с населением.