«Концессии теплоснабжения» восстанавливают циркуляцию горячей воды между центральным тепловым пунктом (ЦТП) и двумя многоквартирными домами: на ул. Борьбы, 12 и ул. Клименко, 7а. Для этого здесь монтируют 200 метров трубопровода ГВС. Новая сеть позволит повысить надежность горячего водоснабжения потребителей.

В домах на ул. Борьбы, 12 и ул. Клименко, 7а проблема с горячей водой существует много лет. Местным жителям приходится подолгу сливать воду из «горячего» крана в ожидании, пока она достигнет нужной температуры. Причина — в отсутствии циркуляции ГВС между многоэтажками и центральным тепловым пунктом, которую должны обеспечивать обратные циркуляционные трубопроводы. Однако по указанным адресам «обратку» просто не построили в советские годы.

Подобная ситуация не устраивает ни жителей, ни «Концессии теплоснабжения» как ресурсоснабжающую организацию, заинтересованную в том, чтобы волгоградцы получали качественное горячее водоснабжение.

Чтобы исправить застарелую проблему и улучшить оказание коммунальной услуги потребителям, проживающим на ул. Борьбы, 12 и ул. Клименко, 7а, компания организовала строительство сетей ГВС протяженностью 200 метров. Новые трубы сделаны из гибкого полимерного материала и защищены пенополиуретановой изоляцией, благодаря чему срок службы таких коммуникаций увеличивается до 40 лет. «Обратка» обеспечит постоянное движение горячей воды от ЦТП до жилых зданий, и горожанам больше не придется ее сливать.

Строительство циркуляционных трубопроводов ГВС «Концессии теплоснабжения» осуществляют до вводов в дома, при этом чтобы данная работа возымела надлежащий эффект, нужно восстановить «обратку» еще и внутри зданий. Это зона ответственности управляющих организаций.

Важно, что на период строительно-монтажных работ горячая вода подается потребителям в штатном режиме по действующим сетям.

Всего, начиная с 2017 года, в областном центре построено более 20 км трубопроводов ГВС, что позволило повысить надежность горячего водоснабжения в нескольких десятках многоквартирных домов.

Напомним, обновление сетей ГВС является частью инвестпрограммы «Концессии теплоснабжения». Компания модернизирует тепловую инфраструктуру Волгограда с привлечением инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список. При этом компания поддержала инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. «Концессии…» в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.