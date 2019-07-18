Жители и гости города смогут увидеть театрализованное карнавальное шествие «Волгоградская маска», которое будет проходить в рамках празднования 430-летия Царицына-Сталинграда-Волгограда. В карнавале примут участие артисты ведущих театров областного центра, сотрудники Домов культуры, участники молодежных театральных секций и театрализованных реконструкций, жители города.

Основу шествия составят несколько колонн, каждую из них возглавит тематически украшенный автомобиль-платформа. Организаторы планируют задействовать и другую технику: например, тематический блок «Сталинград» сложно представить без военных машин, а блок «Волгоград» дополнят мотоциклы и велосипеды. Ожидается, что в карнавальном шествии примут участие 1500 волгоградцев. Уже известно, что артисты Волгоградского музыкального театра, «Царицынской оперы», НЭТ представят тематический блок «Царицын», а атмосферу Сталинграда передадут Волгоградский музыкально-драматический казачий театр, Волгоградский Молодежный театр, в колонне «Волгоград» можно будет увидеть артистов Волгоградского театра юного зрителя, областного театра кукол, различных молодежных объединений — роллеров, велосипедистов, циркачей, танцоров.

Карнавальное шествие пройдет 1 сентября с 17:00 до 18:45 по улицам Мира и Краснознаменской. Завершится театрализованный праздник на центральной набережной общей вокально-хореографической постановкой.