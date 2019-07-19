Вечером 19 июля в Центральном районе начинаются работы по прокладке нового трубопровода. Специалисты подрядной компании протянут магистраль диаметром 125 мм под проезжей частью дороги для дальнейшего подключения новых сетей к общегородской системе теплоснабжения.

​Протяженность новой теплопроводной магистрали составляет свыше 100 метров. В рамках работ запланирована прокладка нового трубопровода в подготовленную траншею на песчаную подушку.После чего рабочие полностью восстановят два слоя асфальтобетонного покрытия, в том числе с применением современного щебеночно-мастичного асфальтобетона. По окончании участок дороги будет находиться на гарантийном обслуживании у подрядной организации.

В связи с проводимыми работами на проезжей части ул. Володарского вводится локальное ограничение движения с 19:00 19 июля до 22:00 24 июля в границах от ул. Мира до ул. Коммунистической.