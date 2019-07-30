В музее-заповеднике «Старая Сарепта» соберутся ученые географы, биологи, геологи, океанологи, историки из Волгограда, Саратова, Астрахани, Екатеринбурга, Омска, для того чтобы обсудить значение исследований А. фон Гумбольдта в России. Межрегиональный научный круглый стол «Россия в научном наследии Александра фон Гумбольдта» будет проходить 2 августа в 10:00 в конференц-зале музея-заповедника «Старая Сарепта»

Александр фон Гумбольдт (1769 — 1859) — выдающийся немецкий географ, натуралист, один из основателей географии как самостоятельной науки. В 1829 году А. фон Гумбольдт посетил Россию, путешествовал по Волге, Уралу, Сибири, где проводил географические, биологические, геологические исследования. Посетил Сарепту, проводил здесь географические измерения, знакомился с жизнью поселка.

Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.