Аграрии волгоградского региона заготовили более 50 процентов от потребности кормов. Эти показатели в разы превосходят объемы, полученные за аналогичный период прошлого года.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, к середине июля аграрии успели заготовить около 550 тысяч тонн кормовых единиц. А в некоторых районах поголовье скота практически полностью обеспечены грубыми кормами, продолжается заготовка зернофуража.

Лидерами по заготовке кормов являются сельхозтоваропроизводители Калачевского, Иловлинского, Жирновского, Октябрьского, Новониколаевского, Среднеахтубинского районов. Аграрии из Даниловского района обеспечили свои стада на 117 процентов и готовы часть запасов реализовать. Впереди — заготовка соломы, а также закладка кукурузного силоса.