Успейте посетить — в рамках проекта «Двенадцать» в музее-заповеднике «Старая Сарепта» открывается седьмая выставка проекта — «Открытка – зеркало времени». В экспозиции будет представлено более 150 почтовых открыток из фондов музея-заповедника, выпущенных в разные годы XX века.

На выставке можно будет увидеть открытки с поздравлением на немецком языке, почтовые карточки, фотооткрытки, карточки с репродукциями картин, открытые письма, трогательные поздравления и признания. Самая ранняя открытка датируется 1902 годом.

Напомним, проект «Двенадцать» был запущен в январе 2019 года в честь тридцатилетия музея-заповедника «Старая Сарепта». На протяжении всего юбилейного года гости музея могут познакомиться с двенадцатью уникальными музейными коллекциями, а также стать участниками двенадцати захватывающих экскурсий. Каждая выставка открыта для посещения в течение месяца, экскурсии проходят каждую субботу.

Открытие состоится 29 июля в 14:00. Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.