Во дворах, где ведутся работы по благоустройству, начался очередной этап работ. Подрядные организации приступили к установке детских игровых площадок. Одновременно во всех 17 дворах ведутся работы по обновлению дорожного и тротуарного покрытия.

К сегодняшнему дню подрядная компания уже смонтировала игровые комплексы в трех дворах Кировского района по улице им. Козьмы Минина, 4а, ул. Кирова, 134б и ул. Козака, 3. Сейчас ведутся работы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском и Советском районах — специалисты подготавливают основание под будущие площадки, а также устанавливают разнообразные качели, песочницы, карусели, домики-беседки и другие объекты, изготовленные из высокопрочных и безопасных материалов.

Также в рамках комплексного благоустройства на дворовых территориях рабочие возводят новые линии наружного освещения. Современные уличные фонари уже появились у домов по адресу: наб. Волжской флотилии, д. 29 в Тракторозаводском районе, ул. Маршала Еременко, д. 118 в Краснооктябрьском районе, ул. Кузнецкая, д. 99 и ул. Циолковского, д. 22 в Ворошиловском районе. В настоящее время работы продолжаются в Дзержинском районе. В общей сложности специалисты возведут около 190 светоточек с использованием энергоэкономичных светодиодов.

Параллельно подрядные организации обновляют асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов, разъездных площадок и пешеходных дорожек. Сейчас основные дорожные работы завершены во дворах по проспекту им. Жукова, 175 в Дзержинском районе и ул. Циолковского, 22 в Ворошиловском районе. Всего до конца года бригадам предстоит восстановить свыше 45 тысяч квадратных метров дорожного и тротуарного покрытия. Гарантийный срок на выполненные работы составит четыре года.

Благоустройство дворов в Волгограде проводится за счет региональных и муниципальных средств. В этом году обновятся территории, объединяющие 54 многоквартирных дома в разных районах Волгограда.