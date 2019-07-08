«Управление отходами — Волгоград» осуществляет вывоз ТКО с территории п. Забазный по улице Болвинова согласно графику.

7 июля в пос. Забазный региональным оператором обнаружено несанкционированное размещение строительных отходов в непосредственной близости от контейнерной площадки. Регоператор не исключает возможности незаконного складирования отходов недобросовестными перевозчиками.

8 июля региональным оператором был организован вывоз строительных отходов со стихийной свалки. В целях недопущения образования несанкционированных свалок вокруг контейнерных площадок, «Управление отходами — Волгоград» просит жителей выбрасывать крупно-габаритные отходы в бункеры для КГО, а не бросать их рядом с контейнерной площадкой.

Напоминаем, если вы стали свидетелем нелегального сброса отходов на стихийную свалку или обнаружили новую свалку, вы можете сообщить об этом по нескольким каналам связи:

• Региональному оператору по обращению с ТКО в Волгоградской области: по телефону горячей линии 8-800-350-43-48 или на электронный адрес [email protected]

• В уполномоченные органы в сфере охраны окружающей природной среды: Росприроднадзор по телефону горячей линии 8(800)550-80-45, Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области [email protected]

• В проект ОНФ «Генеральная уборка»: по телефону 8(8442)33-29-73 или на электронный адрес [email protected]

• Отправить жалобу на официальный ресурс Министерства экологии и природных ресурсов РФ – «Наша природа» сайт https://priroda-ok.ru. Жалоба поступает в центральный аппарат Росприроднадзора.