«Управление отходами — Волгоград» осуществляет вывоз ТКО с территории п. Забазный по улице Болвинова согласно графику.

7 июля в пос. Забазный региональным оператором обнаружено несанкционированное размещение строительных отходов в непосредственной близости от контейнерной площадки. Регоператор не исключает возможности незаконного складирования отходов недобросовестными перевозчиками.

8 июля региональным оператором был организован вывоз строительных отходов со стихийной свалки. В целях недопущения образования несанкционированных свалок вокруг контейнерных площадок, «Управление отходами — Волгоград» просит жителей выбрасывать крупно-габаритные отходы в бункеры для КГО, а не бросать их рядом с контейнерной площадкой.

В поселке Забазный вывоз ТКО осуществляется по графику Общество
В поселке Забазный вывоз ТКО осуществляется по графику Общество
В поселке Забазный вывоз ТКО осуществляется по графику Общество
В поселке Забазный вывоз ТКО осуществляется по графику Общество

Напоминаем, если вы стали свидетелем нелегального сброса отходов на стихийную свалку или обнаружили новую свалку, вы можете сообщить об этом по нескольким каналам связи:
• Региональному оператору по обращению с ТКО в Волгоградской области: по телефону горячей линии 8-800-350-43-48 или на электронный адрес [email protected]
• В уполномоченные органы в сфере охраны окружающей природной среды: Росприроднадзор по телефону горячей линии 8(800)550-80-45, Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области [email protected]
• В проект ОНФ «Генеральная уборка»: по телефону 8(8442)33-29-73 или на электронный адрес [email protected]
• Отправить жалобу на официальный ресурс Министерства экологии и природных ресурсов РФ – «Наша природа» сайт https://priroda-ok.ru. Жалоба поступает в центральный аппарат Росприроднадзора.

:-P
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