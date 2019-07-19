Для удобства жителей города в ночь с 20 на 21 июля 2019 года назначаются дополнительные «городские электрички» по маршруту Шпалопропитка – Волгоград-1 – Шпалопропитка.

Как отметили в компании АО «Волгоградтранспригород», дополнительные рейсы рассчитаны на участников акции «Белая ночь распродаж», проводимой в ТЦ «Акварель».

20 июля 2019 года: № 6330 Шпалопропитка – Волгоград-1. Отправление со ст. Шпалопропитка в 21:45. Прибытие на о.п. Акварель в 22:18, прибытие на конечную ст. Волгоград-1 в 22:34;

21 июля 2019 года: № 6331 Волгоград-1 – Шпалопропитка. Отправление со ст. Волгоград-1 в 00:04. Отправление с о.п. Акварель в 00:20, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 01:04.