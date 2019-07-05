На территории шести лесных питомников региона было высеяно более 2,5 тонны семян лесных растений. Площадь, занятая посевами, составила 18,6 гектара.

Специалисты лесничеств сеяли семена основных лесообразующих пород: сосна, вяз и акация. Сеянцы лиственных деревьев будут готовы к высадке на территории лесного фонда уже в следующем году, хвойных — через год.

По информации облкомприроды, осенью площадь посевов будет увеличена еще на два гектара и составит более 20 гектаров. Увеличить показатели в сравнении с прошлым годом на 54% позволила системная работа по восстановлению питомников. Уже полностью реконструированы два объекта — вдвое увеличены поливные площади, обновляется материально-техническая база еще четырех.