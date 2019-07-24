В регионе обновляют автопарк лесничеств. До конца лета сотрудники лесничеств получат более 40 единиц техники и оборудования, предназначенных для тушения пожаров, лесовосстановления, а также патрулирования территории.

По информации комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, к сегодняшнему дню в лесничества уже доставлены два трактора, девять автомобилей повышенной проходимости, два мульчера, а также пять лесопосадочных машин. До конца лета в подразделения поступят еще четыре пожарные цистерны. Усилить работу по обновлению материально-технической базы волгоградских лесничеств позволило участие региона в национальном проекте «Экология». Кроме того, 18 автомобилей для патрулирования приобретены на средства, выделенные на обеспечение профилактики нарушений в рамках госпрограммы РФ «Развитие лесохозяйственного хозяйства на 2013-2020 годы».

Отметим, сохранению лесов в Волгоградской области уделяют особое внимание — разработан соответствующий региональный проект, который вошел в состав федерального. Он включает не только обновление технического парка, но и увеличение лесопосадочной площади; формирование запаса семян; восстановление лесных участков, пострадавших от пожаров и вырубки.

Напомним, в связи с сохранением высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах Волгоградской области до 8 августа продлены ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.