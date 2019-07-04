Еще одной школой станет в нашем городе больше. Возведение новой школы планируется на территории развивающегося жилого микрорайона рядом с улицей Санаторной. Проектно-сметная документация на строительство здания школы на 800 мест в Кировском районе Волгограда уже прошла государственную экспертизу.

Проект предусматривает строительство трехэтажного корпуса – в самом здании разместятся учебные кабинеты, в том числе блок начальных классов с отдельным выходом, актовый и спортивный залы, столовая, библиотека, медицинский центр и другие помещения.

Прилегающая территория подлежит комплексному благоустройству с обустройством проездов, тротуаров, освещения, озеленением и устройством поливочного водопровода для ухода за зелеными насаждениями. Вместе с этим здесь планируется возведение уличных спортивно-игровых зон, а также площадок для отдыха с теневыми навесами и малыми архитектурными формами. Кроме того, объект будет адаптирован для посещения маломобильными группами населения.

:-P
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Новую школу в Советском районе планируют достроить до конца 2017 года
  2. Десятая школа искусств откроется в Краснооктябрьском районе
  3. В Волгограде заканчиваются работы по прокладке поливочников