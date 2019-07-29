Интерактивный музей «Россия — Моя история» приглашает вспомнить о Первой мировой войне, которая началась 1 августа 1914 года. В память об этой дате в интерактивном музее 1 августа 2019 года состоится тематическая экскурсия, к участию в которой приглашаются все волгоградцы и гости города.

Экскурсия пройдет в выставочных залах экспозиции «От великих потрясений к Великой Победе. 1914-1945». Участникам предложат разделиться на группы и представить себя в роли командующих армиями стран-участниц мирового конфликта. Используя мультимедийные информационные носители в залах парка, экскурсанты выяснят причины Первой мировой войны, разберут главные этапы и последствия четырехлетнего противостояния. Отдельное внимание будет уделено так называемой «войне моторов» — техническому вооружению стран-участниц. Посетители исторического парка узнают о роли России в конфликте и об одном из самых дискуссионных моментов в отечественной истории – «Брестском мире», а также раскроют личности легендарных героев Первой мировой.

Начало тематической экскурсии — 1 августа в 14:00. При наличии входного билета на экспозицию «От великих потрясений к Великой Победе. 1914-1945» — экскурсионный билет бесплатный. Предварительная запись и дополнительная информация по телефону: +7 (8442) 97 91 81.