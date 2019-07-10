Любителей пофотографировать и пофотографироваться приглашают в музей-заповедник «Старая Сарепта» на фотоэкскурсию, во время которой можно будет не только познакомиться с достопримечательностями, но и сделать уникальные фотографии. Фотоэкскурсия будет проходить по специально разработанному маршруту 13 июля, начало в 15:00.
Мест для фотосессий в Сарепте огромное множество. Участники экскурсии смогут запечатлеть внутреннее убранство кирхи, самого старинного здания Волгограда, построенного в 1772 году, подняться на чердак постоялого двора с прекрасным видом на площадь Свободы, сделать фото в подземельях екатерининской эпохи и на самых выразительных музейных экспозициях.
Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 и 51-67-49.