Любителей пофотографировать и пофотографироваться приглашают в музей-заповедник «Старая Сарепта» на фотоэкскурсию, во время которой можно будет не только познакомиться с достопримечательностями, но и сделать уникальные фотографии. Фотоэкскурсия будет проходить по специально разработанному маршруту 13 июля, начало в 15:00.