Для удобства жителей и гостей города в день проведения «Большого фестиваля футбола» «Городские электрички» будут делать дополнительные остановки около стадиона «Волгоград Арена».

Как сообщают в пресс-службе Приволжской ЖД, доехать до стадиона «Волгоград Арена» 13 июля 2019 года волгоградцы и гости город смогут на «городской электричке». В этот день некоторые электропоезда, курсирующие по маршруту Шпалопропитка – Аэропорт – Шпалопропитка, будут делать дополнительную остановку на о.п. Мамаев Курган:

– № 6712/6711 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 17:50. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 18:48, прибытие на конечный о.п. Аэропорт в 19:15.

– № 6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт в 20:55. Отправление с о.п. Мамаев Курган в 21:20, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 22:18.

Кроме того, частично изменяется маршрут следования пригородного поезда № 6318, который в этот день будет курсировать по направлению Шпалопропитка – Краснооктябрьская. Отправление со ст. Шпалопропитка в 17:36. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 18:34. Прибытие на конечную ст. Краснооктябрьская в 18:40.