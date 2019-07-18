Большой праздник в честь Дня металлурга состоится уже 19 июля возле театра «Царицынская опера». В этот день на площадке свой профессиональный праздник будут отмечать работники завода «Красный октябрь».

По информации театра «Царицынская опера», торжества пройдут 19 июля с 16:30 до 22:00. На мероприятие для гостей будут работать интерактивных площадок и зона фудкорта, также будет розыгрыш призов и праздничный концерт. На сцене выступят приглашенные звезды российской эстрады — группы «Uma2rman» и «Маяковский». А с 21:00 до 22:00 гостей праздника будет развлекать модный московский DJ Ingis.

Закончится праздничное мероприятие красочным фейерверком.

:-P
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