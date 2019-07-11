Уже в эту пятницу все фотографы будут отмечать свой профессиональный праздник. В честь этого события в Волгограде пройдет мероприятие под названием Молодежный NON STOP «Улыбайся».

Мероприятие будет проходить на верхней террасе Центральной набережной 12 июля. Для жителей и гостей Волгограда со своими лучшими номерами выступят творческие коллективы Тракторозаводского района, а фитнес-клуб «Гречка» проведет для всех энергичную разминку. И, конечно, всех ждет фотоквест. Начало в 17:00.

Организатором выступает муниципальное учреждение «Молодежно-подростковый центр Тракторозаводского района Волгограда» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.