Волгоградцы вновь смогут окунуться в футбольную жизнь и стать участниками «Большого фестиваля футбола», который состоится 13 июля на стадионе «Волгоград Арена». В рамках мероприятия жителям и гостям города предложат более 30 детских и семейных аттракционов, мастер-классов, интерактивных футбольных площадок.

По данным регионального комитета физической культуры и спорта, Волгоград станет седьмым и завершающим городом, где пройдет «Большой фестиваль футбола». Футбольный клуб «Зенит» привезет в регион кубок чемпионов России, перешедший клубу на вечное хранение. Сфотографироваться с трофеем сможет каждый — для этого на «Волгоград Арене» устроят специальную фотозону.

Мероприятие организовано ФК «Зенит» и «Газпромбанк», совместно с региональным комитетом физической культуры и спорта. На фестивале все желающие ребята в возрасте от 8 до 12 лет смогут попробовать свои силы в футболе — шесть лучших игроков из Волгограда «Зенит» пригласит на настоящий тренировочный сбор. Отметим, фестиваль пройдет в день первой домашней игры ФК «Ротор» в сезоне ФНЛ 2019/2020 годов — 13 июля на «Волгоград Арене» «Ротор» сыграет с ивановским «Текстильщиком».