В Волгоградской областной библиотеки им. М. Горького с 12 июля открыт бесплатный доступ к более 450 тысячам диссертаций. И все это «богатство» доступно посетителям отдела «Электронный читальный зал». Доступ осуществляет Национальная электронная библиотека (НЭБ), оператором которой является Российская государственная библиотека (РГБ).

Как сообщают в пресс-службе Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького, у посетителей есть возможность получить доступ не только к диссертациям и авторефератам, а также к более чем 4,5 миллиона полных текстов книг, патентов и периодики. Доступ организован на безвозмездной основе, но с исключением возможности копирования и распространения.

Доступ к диссертациям и авторефератам осуществляется по предварительной записи по телефону (8442) 33–11–48, а также по эл.адресу [email protected] и в отделе «Электронный читальный зал» (4-й этаж).

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