Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности, трибьют «Океан Ельзи», танцы под открытым небом от Salsa Picante и взрывной «Фестиваль скорости» пройдут в эти выходные в Волгограде. Если вы хотите узнать, что еще будет проходить в эти дни, то переходите по ссылке на Bez.coffee.

№5

В честь Дня семьи, любви и верности Волгоградский планетарий подготовил развлекательную программу для детей и их родителей. С подробным расписанием активностей вы можете ознакомиться по ссылке.

№4

В субботу в ирландский паб Harat’s Pub приедет саратовский кавер-бэнд «Фортуна», чтобы провести трибьют группы «Океан Ельзи». Вход свободный.

№3

В воскресенье праздничные мероприятия ко Дню любви, семьи и верности пройдут в интерактивном музее «Россия – Моя история». В холле музея развернется интерактивная игровая площадка «Дом Романовых», где пройдет викторина «Семейная жизнь дома Романовых». А после стартуют сборные экскурсии по мультимедийным экспозициям исторического парка, посвященные семейным традициям и ценностям в России. Подробности здесь.

№2

На Центральном рынке в субботу Salsa Picante устраивают танцы под открытым небом фуд-корта. Танцевать сальсу, бачату и кизомбу можно будет с 19:00 до 20:00.

№1

В субботу на парковке ТРЦ «Акварель» пройдет ежегодный «Фестиваль скорости», включающий в себя соревнования по дисциплинам drift и time attack, а также выставку tuning-проектов и увлекательное шоу. Гостей ждут самые быстрые пилоты юга России, выступающие в drift и time attack, самые шикарные проекты тюнинг-культуры, развлекательная программа, конкурсы, призы от спонсоров и партнеров. Подробности по ссылке.

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