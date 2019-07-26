В эти выходные в Волгограде должен был пройти фестиваль краски у ТРЦ Мармелад и турнир по пляжному волейболу, но из-за погоды их, к сожалению, отменили. Не исключено, что могут отмениться мероприятия и из этого ТОП-5. Поэтому мы призываем Вас следить за обновлением информации на Bez.coffee.

№5

28 июля в ТРК «Мармелад» пройдет городской форум ораторского мастерства, на котором спикеры раскроют секрет успешного выступления, расскажут интересные истории из практики и помогут преодолеть страх, который вы испытываете во время докладов, презентаций или когда рассказываете тост на праздниках.

№4

В эти выходные музей Машкова проведет авторскую пешеходную экскурсию «Проектный миф и его воплощение». Участники познакомятся с особенностями архитектуры одной из самых красивых улиц Волгограда и узнают, как происходило воплощение мифа об идеальном советском городе.

№3

В эти выходные на фуд-корте Центрального рынка пройдут выступления волгоградских музыкантов. 26 июля здесь пройдет музыкально-поэтический вечер и диджей сеты от Dj moskal_gls и DJ keep_it_ify. 27 июля состоится марафон танцев (сальса, бачата, кизомба), а после выступит Евгений Воронин (аккордеон, баян). 28 июля здесь будет выступать кавер-группа «Атика». Подробности по ссылке.

№2

28 июля стадионе «Волгоград Арена» пройдет матч всеми известной команды «Ротор». В этот раз она сразится на футбольном поле с командой «Химки». Подробности здесь.

№1

Если погода сжалится над нами и не затопит дороги, то в городе пройдет Ночной Волгоградский Велопарад. Участники стартуют в 22:00 от Царицынской оперы в Краснооктябрьском районе. Следите за событиями здесь.

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