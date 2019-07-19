В эти выходные хоть и не будет матча на стадионе «Волгоград Арена», но все равно есть куда сходить и чем заняться. В Краснооктябрьском районе пройдет скетч-экскурсия, в «Старой Сарепте» мистическая программа про подземелья екатерининской эпохи, в бар «Друзья» приедут диджеи из Москвы, Центральный рынок вновь наполнится людьми и музыкой, а в ЦПКиО пройдет танцевальный конкурс. Больше мероприятий на сайте Bez.coffee. Bez.coffee — это Ваш путеводитель по местам и событиям Волгограда.

№5

В Краснооктябрьском районе в поселке Виккерса пройдет экскурсия, на которой вы сможете сделать быстрые зарисовки красивых старинных зданий. Вы прогуляетесь по улицам поселка Виккерса, который сегодня является просто небольшой частью Краснооктябрьского района, бывшие Верхние Баррикады, Английская деревня. Как записаться на скетч-экскурсию и что брать с собой, вы узнаете здесь.

№4

В эту субботу в бар «Друзья» приедут резиденты московской команды RROOM Showcase, а именно: dj Cancelled и dj Shyam, которые имеют за плечами огромный музыкальный багаж мирового уровня. Стоящие вечеринки в нашем городе проходят очень редко, поэтому переходите по ссылке, чтобы не пропустить.

№3

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» в субботу пройдет экскурсионная программа «Мистические подземелья Старой Сарепты». Во время программы вы узнаете о тайнах сарептских подземелий, увидите старинные подвалы екатерининской эпохи и не только. Подробнее об экскурсии вы можете узнать здесь.

№2

Вечером в выходные на Центральном рынке вновь закипит жизнь, если этому не помешает дождь. В субботу на большой сцене Центрального рынка начнется рок-концерт памяти М. Горшенева, а на малой сцене dj-сет от Dj Da Fun. В воскресенье на большой сцене выступит группа Три типа. Подробности по ссылке.

№1

В парке ЦПКиО пройдет открытый городской танцевальный форум «Just dance». В рамках форума пройдут бесплатные мастер-классы по зумбе от Алексея Гузева и бачате от Артема Ковалева при поддержке Salsa Picante. Участников и гостей мероприятия ждут ценные призы и сертификаты от партнеров форума.

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