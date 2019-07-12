В эти выходные состоится ярмарка животных в Комсомольском саду, Большой футбольный фестиваль, матч Ротора, поэтический вечер и городской пленэр. Какие еще мероприятия пройдут в Волгограде, узнаете на Bez.coffee.

№5

В Комсомольском саду состоится ярмарка животных «Дорога домой». Для гостей организаторы подготовили концертную программу, мастер-классы, конкурсы с призами и подарками. Желающие в этот день смогут бесплатно забрать в свою семью питомца и получить бесплатную консультацию ветеринарного врача.

№4

В это воскресенье в баре «Союз» Денис Матвеев представит свой сборник стихов. Он прочтет свои самые важные, маргинальные и провокационные стихи. Давно в городе не было поэтических вечеров, мы даже успели соскучиться по ним. Вход, кстати, свободный.

№3

Музей Машкова устраивает открытый общественный пленэр, который проведет волгоградский художник Татьяна Ковешникова. Тема предстоящего пленэра: «Планетарий. Художник. Панама». Если вы хотите поучаствовать не только бесплатно, но и с предоставленными материалами от музея Машкова, то пройдите по ссылке.

№2

12, 13 и 14 июля паб «Nora» будет отмечать свое трехлетие на террасе ЛОФТ1890. В пятницу пройдет дегустации пет-натов от Дмитрия Гусева, «Ледникъ» бар приготовит фирменный плов, а бар «Nora» представит фирменное меню. В конце вечера выступит кавер-группа The Staffles. В субботу здесь будут готовить фирменный шашлык от бара «Nora», а «Ледникъ» будет жарить стейки и карривурс. Музыкальные гости — дуэт Краснов/Литвинов. В воскресенье здесь пройдет grill party. Подробное расписание мероприятий найдете здесь.

№1

В субботу у стадиона «Волгоград Арена» будет проходить Большой фестиваль футбола. Для жителей и гостей города подготовили зону с более тридцати детских и семейных аттракционов, также здесь пройдет выставка, мастер-классы для детей, будет установлена зона виртуальной реальности и полоса препятствий с наполненным водой мячом. В 19:00 на поле стадиона начнется матч команд «Ротор» и «Текстильщик».

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