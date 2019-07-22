Волгоград – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил сеть в селе Маляевка Ленинского района. Теперь его жителям доступна качественная мобильная связь и высокоскоростной интернет в стандартах 3G и 4G.

Оператор Tele2 продолжает реализацию соглашения, подписанного с администрацией Волгоградской области. Соглашение предусматривает вложение компании в сетевую инфраструктуру региона до 750 млн рублей, расширение сетей, в том числе в стандартах 3G и 4G, а также участие оператора в социальных проектах.

Так, оператор обязался обеспечить связью 27 малых населенных пунктов, в число которых вошло село Малеевка. Теперь более 1200 человек получили устойчивое голосовое соединение и доступ к высокоскоростному интернету. До запуска сети Tele2 устойчивое соединение, в том числе – других операторов – в селе отсутствовало.

Запуск базовой станции – часть комплексной программы по улучшению качества связи и покрытия сети по всей территории Волгоградской области. По итогам первого полугодия базовых станций с поддержкой 4G стало на 89% больше, чем годом ранее. На сегодняшний день пользоваться data-услугами на базе 4G могут 85% жителей Волгоградской области. Зона покрытия сети четвертого поколения уже приблизилась к сети 3G (доступна 90% населения региона). Количество пользователей в сети 4G в Волгоградской области по итогам полугодия выросло на 73%.

Вадим Скрипник, директор волгоградского филиала Tele2:

«Обеспечивать связь в отдаленных населенных пунктах непросто, но мы делаем все возможное, чтобы качественные услуги связи были доступны всем нашим абонентам, независимо от того, где они проживают. Спрос на высокоскоростной интернет растет не только в крупных городах, жителям небольших населенных пунктов он, зачастую, даже более необходим, так как альтернативного доступа в сеть у них нет. Теперь жители Маляевки могут поддерживать связь с родственниками в WhatsApp и соцсетях, пользоваться различными современными сервисами – госуслугами, онлайн-кинотеатрами и интернет-магазинами.