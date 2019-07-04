Волгоградцев приглашают на «Свободный микрофон», который состоится уже в ближайшую субботу в парке «Комсомольский сад». В рамках проекта каждый желающий сможет заявить о себе и своём творчестве со сцены круглой площади в парке.

Нынешний, третий уже в этом сезоне «Свободный микрофон» пройдёт в рамках общегородского конкурса «Уличный артист» и общегородского конкурса чтецов к Дню города, где будут выбраны достойные II-го тура прослушивания участников.

На сцене Круглой площади будет установлен микрофон — и всякий смельчак может спеть песню, прочитать стихи, рассказать анекдот или притчу, в общем, проявить себя. Ограничения, конечно, есть — нельзя материться, агитировать за политику и рассказывать про эротику. Микрофон включается 6 июля в 17:00. Желательно прийти для регистрации заблаговременно.

Вход свободный. Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.