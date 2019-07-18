Давно не были в музее, но желание у вас есть. Тогда и повод найдется. Музей-заповедник «Старая Сарепта» в честь Дня этнографа приглашает гостей на экскурсионную программу «Соседи Сарепты. Народные забавы», которая будет проходить 21 июля.

Как сообщают в пресс-службе музея, в рамках экскурсии гости смогут узнать о национальных традициях и предметах религиозного культа калмыцкого, татарского и русского народов. Экскурсанты смогут увидеть традиционное жилище, национальную одежду соседей Сарепты и принять участие в народных забавах.

Начало экскурсии в 15:00. Запись и справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.