В ближайшие выходные в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится этнографический праздник Иван Купала. Для участников подготовили насыщенную программу: прыжки через костёр, плетение венка, мастер-класс по изготовлению куклы-купавки и многое другое.

Участники узнают об обычаях славян в этот день, народных играх и почему на Ивана Купала принято обливать всех водой, а также о том, как гадали в Купальскую ночь.
В завершении программы гостей ждет угощение традиционным праздничным блюдом: ягодной кулагой и чаем, приготовленным на костре и хранящем в себе магические секреты трав.

Начало этнографического праздника 6 июля в 18:00. Стоимость участия 400 рублей. Запись обязательна. Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.

"Старая Сарепта" приглашает на праздник Иван Купала Культура

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