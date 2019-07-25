Социальные объекты Волгограда начали получать акты готовности к работе в осенне-зимний период. Одновременно с этим ООО «Концессии теплоснабжения» продолжают плановую подготовку сетей и оборудования к работе в зимних условиях, а управляющие компании готовят жилой фонд к началу отопительного сезона.

Всего к концу июля к зиме полностью готовы 45 котельных и 23 насосных станций, завершены планово-предупредительные ремонты на 102 центральных, местных и индивидуальных тепловых пунктах. Полностью готовы к зиме 821,02 километров сетей, отремонтировано 680 секций теплообменника и заменено 2. Кроме того, восстановлено более 5,5 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия.

В ходе плановых работ по подготовке к зиме специалисты ремонтной службы «Концессий теплоснабжения» меняют аварийные участки трубопроводов внутри источников тепла, ремонтируют насосное оборудование и запорную арматуру. Ведется поверка манометров и других контрольно-измерительных приборов, чистка фильтров на газораспределительных установках, а также чистка поверхностей нагрева и ремонт обмуровки котлов.

Всего в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года на объектах ООО «Концессии теплоснабжения» приведут в порядок 21,5 тысячи единиц оборудования.

Что касается готовности зданий, то промывку и опрессовку прошли сети в 3260 жилых домах из 5027. Это 65% от всех многоквартирных домов города. Параллельно обеспечивается готовность к холодам и социальных объектов. Испытания уже успешно прошли сети в 405 образовательных и 102 медицинских учреждениях. По итогам проверок социальные объекты уже начали получать акты готовности к зиме.

На время гидроиспытаний и плановых ремонтных работ потребителям ограничивают горячее водоснабжение. Это обязательное условие проведения ремонтов системы теплоснабжения во всех городах страны, направленное на то, чтобы обеспечить надежное функционирование теплового хозяйства зимой.