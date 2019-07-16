В сквере возле «Гасителя» начался второй этап благоустройство территории. После вертикальной планировки территории подрядная компания начала установку бордюров для формирования пешеходных дорожек. В этом году на прибрежной территории, пустующей много лет, появится комфортное пространство для отдыха и прогулок с тротуарами, лавочками и освещением. Почти половину площади городские власти отведут под зеленую зону, где высадят порядка 40 лип, рябин и елей, уложат рулонный газон.

Общая площадь пешеходного пространства здесь составит свыше 1,5 тысячи квадратных метров. А если после работ на отдельных участках покрытия появится возможная естественная усадка, она будет устранена в рамках гарантийного обслуживания.

Помимо этого тут будут реконструированы четыре лестницы. После общестроительных работ подрядная организация установит шезлонги и скамейки с навесами от солнца, спортивные площадки для стритбола и воркаута, а для велосипедистов будет оборудована парковка. Также на территории впервые проведут освещение, а для ухода за растениями проложат систему автоматического полива. С наступлением подходящих погодных условий агрономы высадят несколько десятков деревьев и обустроят газонное покрытие. Обновленная зона отдыха у парохода «Гаситель» займет территорию площадью свыше четырех тысяч квадратных метров от первой очереди сквера до пересечения с ул. Калинина.