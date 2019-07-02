Внимание охотникам, с 1 июля в регионе стартовал сезон охоты на степного сурка, а также малого и крапчатого сусликов, а продлится он до 30 сентября.

Сурок – распространенный в нашем регионе охотничий ресурс. По данным мониторинга, проведенного весной специалистами Облкомприроды, численность этих животных на территории региона составляет 28,7 тысячи особей и увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 1,3 тысячи. Однако для предотвращения тенденции к снижению популяции этих ценных животных для охотников действуют ограничения: в общедоступных охотничьих угодьях одному охотнику запрещено добывать более двух особей сурка за весь сезон. За нарушение норм добычи, а также за охоту без разрешения предусмотрен штраф.

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области напоминает, что по истечении срока действия разрешения в течение 20 календарных дней охотник обязан заполнить и направить сведения о добытых охотничьих ресурсах по месту.