Сборная команда «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения» «Коммунальщик» заняла второе место турнира «Кубок Александра Никитина. Легенда №10». Игры прошли в рамках празднования Дня молодежи в воскресенье, 30 июня, на стадионе «Нефтяник».

Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество

Всего за кубок бились четыре команды – сборная концессий «Коммунальщик», команда завода «Красный Октябрь», сборная журналистов «Медиа Юнайтед» и сборная жителей «Волгоград». По итогам жеребьевки коммунальщики бились с металлургами, а журналисты с волгоградцами.

Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество
Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество
Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество

Первый тайм полуфинала завершился нулевой ничьей, хотя моменты были у обеих команд. А вот во втором тайме удача улыбнулась коммунальщикам – точный удар Руслана Нагимова вывел сборную концессий вперед.

Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество

Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество
Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество
Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество
Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество
Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество
Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество
Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество

Вторая игра полуфинала, где встречались сборная журналистов «Медиа Юнайтед» и сборная волгоградцев, была гораздо богаче на забитые мячи. Первый тайм закончился со счетом 3:0 в пользу журналистов, общий итог матча – 5:1 в пользу «Медиа Юнайтед».

Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество

Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество
Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество
Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество

Отметим, что в концессиях регулярно проводятся корпоративные мероприятия, направленные на укрепление командного духа. Среди них – конкурсы профессионального мастерства, в том числе областные, спартакиады, участие в самодеятельности… Однако в мероприятиях городского уровня сборная команда концессий приняла участие впервые. К слову, команда «Коммунальщик» была создана за полторы недели до начала турнира. Но сплоченность и сыгранность коллектива во время корпоративных мероприятий принесли свои плоды.

Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество

– На этом турнире уже случилась сенсация, – прокомментировал итоги полуфинальных матчей легендарный нападающий «Ротора» Александр Никитин в перерыве между встречами. – Если честно, в полуфинале я ставил на «Красный октябрь», но «Коммунальщик» меня просто удивил. Ребята сумели собраться и сенсационно обыграли «Красный Октябрь». Парни бились, забили гол и смогли удержать свои ворота. Вратарь команды отстоял великолепно. Собственно, этим и интересен футбол.

 

В финале сборная концессий играла с гораздо более опытным и тренированным противником – командой журналистов «Медиа Юнайтед». Матч шел за 1-2 место. Не привыкшие сдаваться коммунальщики бились до последнего, но силы были неравны. Итоговый счет 9:0 в пользу сборной журналистов.

В это же время на другой половине поля бились за 3-4 места сборные «Красного октября» и жителей Волгограда. Металлургам в этот раз повезло больше – победа в финале осталась за ними. Итоговый результат – 4:1 в пользу металлургов.

Первое место и кубок Александра Никитина завоевала сборная журналистов «Медиа Юнайдет». «Серебро» взяла сборная команда концессий «Коммунальщик». Бронза у команды «Красный Октябрь». На четвертом месте расположилась сборная жителей «Волгоград».

Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество

Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество
Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество
Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество
Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество
Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество
Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество
Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество
Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество
Сборная концессий взяла «серебро» на футбольном турнире имени Александра Никитина Общество

 

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