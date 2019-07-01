Сборная команда «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения» «Коммунальщик» заняла второе место турнира «Кубок Александра Никитина. Легенда №10». Игры прошли в рамках празднования Дня молодежи в воскресенье, 30 июня, на стадионе «Нефтяник».

Всего за кубок бились четыре команды – сборная концессий «Коммунальщик», команда завода «Красный Октябрь», сборная журналистов «Медиа Юнайтед» и сборная жителей «Волгоград». По итогам жеребьевки коммунальщики бились с металлургами, а журналисты с волгоградцами.

Первый тайм полуфинала завершился нулевой ничьей, хотя моменты были у обеих команд. А вот во втором тайме удача улыбнулась коммунальщикам – точный удар Руслана Нагимова вывел сборную концессий вперед.

Вторая игра полуфинала, где встречались сборная журналистов «Медиа Юнайтед» и сборная волгоградцев, была гораздо богаче на забитые мячи. Первый тайм закончился со счетом 3:0 в пользу журналистов, общий итог матча – 5:1 в пользу «Медиа Юнайтед».

Отметим, что в концессиях регулярно проводятся корпоративные мероприятия, направленные на укрепление командного духа. Среди них – конкурсы профессионального мастерства, в том числе областные, спартакиады, участие в самодеятельности… Однако в мероприятиях городского уровня сборная команда концессий приняла участие впервые. К слову, команда «Коммунальщик» была создана за полторы недели до начала турнира. Но сплоченность и сыгранность коллектива во время корпоративных мероприятий принесли свои плоды.

– На этом турнире уже случилась сенсация, – прокомментировал итоги полуфинальных матчей легендарный нападающий «Ротора» Александр Никитин в перерыве между встречами. – Если честно, в полуфинале я ставил на «Красный октябрь», но «Коммунальщик» меня просто удивил. Ребята сумели собраться и сенсационно обыграли «Красный Октябрь». Парни бились, забили гол и смогли удержать свои ворота. Вратарь команды отстоял великолепно. Собственно, этим и интересен футбол.

В финале сборная концессий играла с гораздо более опытным и тренированным противником – командой журналистов «Медиа Юнайтед». Матч шел за 1-2 место. Не привыкшие сдаваться коммунальщики бились до последнего, но силы были неравны. Итоговый счет 9:0 в пользу сборной журналистов.

В это же время на другой половине поля бились за 3-4 места сборные «Красного октября» и жителей Волгограда. Металлургам в этот раз повезло больше – победа в финале осталась за ними. Итоговый результат – 4:1 в пользу металлургов.

Первое место и кубок Александра Никитина завоевала сборная журналистов «Медиа Юнайдет». «Серебро» взяла сборная команда концессий «Коммунальщик». Бронза у команды «Красный Октябрь». На четвертом месте расположилась сборная жителей «Волгоград».