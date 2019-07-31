Работа по уборке урожая только началась, а аграрии собрали уже порядка 60 тысяч тонн овощей и более пяти тысяч тонн арбузов.

По информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области, в регионе начался период массового сбора овощей и ягод — по бахчевым показатели в два раза превышают аналогичные за прошлый год. В целом арбузы предстоит убрать с площади почти 30 тысяч гектаров — в прошлом году под ними было чуть более 23 тысяч гектаров. В лидерах по посевным территориям — Серафимовичский, Быковский, Камышинский и Николаевский районы. Большая часть продукции реализуется в регионе, а также направляется в торговые точки Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Челябинска и других городов страны.

На конец июля уже собраны 32 тысячи тонн: 5,8 тысячи тонн капусты; 5,5 тысячи тонн огурцов и столько же томатов; 4,6 тысячи тонн лука; 2,9 тысячи тонн ранней моркови; 1,7 тысячи тонн кабачков; 600 тонн картофеля, а также перец и баклажаны, свёкла и редис, зелень и другая витаминная продукция. Общая площадь, занятая в этом году овощами открытого грунта, составляет 17,7 тысячи гектаров — это 108% к уровню 2018 года.