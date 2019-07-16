Программа мероприятий посвященных празднованию 430-летия Царицына-Сталинграда-Волгограда уже утверждена. Для жителей и гостей города запланировано свыше 120 мероприятий, которые пройдут на разных площадках города. В числе мероприятий есть и праздничный концерт, на котором по информации РИАЦ выступит певица Елка. Кроме того, волгоградцев и гостей города ждут фестивальное шествие «Волгоградская маска», театрализовано-музыкальный проект «Царицынский променад», фестивали «БаняLife», «Ожившая история города», Царицынский бал, «#ЭтноФест», а также «Спортивные игры на Волге» и финал семи городских конкурсов.

Отмечать день города будут 31 августа и 1 сентября. В эти дни в городе запланировано проведение финалов городских конкурсов, а также самые массовые и грандиозные театрализованные праздники. «Это карнавал «Волгоградская маска» c участием всех волгоградских театров, Царицынский бал, молодежная дискотека «VOLGOGRAD FEST», VI чемпионат по силовому экстриму, семейная лаборатория «Счастливый город», фестиваль «БаняLife», большой гала-концерт с участием российской поп-певицы Елки, праздничный фейерверк и многое другое», — рассказали в горадминистрации. Местами их проведения станут территория возле интерактивного музея «Россия – моя история», верхняя и нижняя террасы набережной, ЦПКиО, и Комсомольский сад.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации Волгограда в разделе объявлений.