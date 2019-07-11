Региональный оператор производит работу по замене металлических контейнеров объемом 0,75 кубометров на современные баки объемом 1,1 кубометров в Быковском районе. Замена контейнерного парка предшествует обновлению спецтехники на новый высокоэффективный транспорт задней загрузки с еврозахватом, предназначенный специально для новых пластиковых контейнеров. На сегодняшний день в р.п. Быково установлено 100 новых евроконтейнеров.

В завершающей стадии находится расстановка порядка 200 контейнеров на территории населенных пунктов Быковского района.  Всего региональный оператор установил в Волгоградской области более 25 тысяч контейнеров.

 

Напомним, вывоз ТКО  с территории Волгоградской области осуществляется согласно потокам, предусмотренных в Территориальной схеме обращения с отходами, которая является одним из основных документов, регулирующих деятельность регионального оператора.

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