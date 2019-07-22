ООО «Управление отходами — Волгоград» проводит конкурсную процедуру по подбору подрядных организаций на осуществление транспортирования твердых коммунальных отходов. Обязательное условие для участников аукциона — наличие у организаций лицензии на обращение с отходами I — IV классов опасности. Срок оказания услуг организаций с 1 сентября до конца 2020 года.

Региональный оператор не впервые проводит конкурсную процедуру по подбору подрядчиков. Данный процесс и смена подрядных организаций, работающих на конкретных территориях, никак не влияет на жителей.

Согласно законодательству, региональный оператор вправе привлекать подрядные организации для осуществления деятельности по сбору и транспортированию ТКО. Аукцион проводится с целью улучшения качества оказываемых услуг населению г. Волгограда и близлежащих районов Волгоградской области, а также актуализации использования логистической схемы и повышения эффективности работы спецавтотранспорта регионального оператора. Региональный оператор продолжает выполнять свои обязательства.