Волгоградский регион вскоре будет осваивать принципиально новый комплекс на случай чрезвычайных ситуаций, возникновения опасностей природного и техногенного характера. Региональная автоматизированная система информирования и оповещения населения (РАСИОН) будет функционировать на базе цифровых сетей связи, что повысит надежность, а также существенно сократит расходы на обслуживание оборудования.

До конца текущего года в Волгограде, Волжском и Камышине будут созданы первые сегменты цифровой системы оповещения. А уже в следующем году она распространится на всю область. Новый комплекс помимо традиционных сирен и громкоговорителей будет включать и мобильное приложение, которое позволит жителям региона оперативно получать уведомления на персональные гаджеты. В настоящее время завершается подготовительная работа для проведения конкурсных процедур.

Как отметили в комитете информационных технологий Волгоградской области, существующая региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения построена более четверти века назад и технически устарела. Необходимо модернизировать комплекс для повышения надежности, снижения затрат на содержание и обслуживание оборудования.

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