День семьи, любви и верности будут отмечать в регионе несколько дней. С 5 по 7 июля запланированы мастер-классы, праздничные гуляния, поэтический опен-эйр и большой областной тематический фестиваль в Камышинском районе.

По информации регионального комитета культуры, 5 июля в выставочном зале музея имени Ильи Машкова на улице Чуйкова, 37 мастера клуба народной куклы «Крупеничка» проведут для детей и взрослых музейные посиделки «Петр и Феврония». В этот же день участники литературного проекта «Вслух» соберутся на Зеленой сцене Комсомольского сада Волгограда на летний поэтический опен-эйр «Все строчки — о любви!». На празднике выступят волгоградские поэты и музыканты.

6 июля на живописной поляне рядом с селом Лебяжье Камышинского района состоится VII областной праздник «День семьи, любви и верности». Детям представится прекрасная возможность стать участниками развлекательно-игровой программы и различных аттракционов. Любители спорта смогут проявить силу и ловкость в состязаниях на спортивной площадке. 110 мастеров декоративно-прикладного творчества представят свои изделия: лозоплетение, вышивка, кружево, ткачество, резьба по дереву, текстильная кукла, керамика, чеканка и многое другое. Основным мероприятием праздника станет праздничный концерт, включающий чествование лучших семей, конкурсы, выступления 30 творческих коллективов и отдельных исполнителей из 16 муниципальных образований региона.

Волгоградский планетарий также приготовил тематические мероприятия. В следующее воскресенье посетителей планетария ждут увлекательные научно-познавательные программы для детей, легенды о созвездиях, дневные и вечерние наблюдения в обсерватории, розыгрыши подарков.

Кроме того, 7 июля в Волгоградской областной детской библиотеке на книжной выставке «Родительский дом — начало начал» будут представлены художественные произведения о семье, литература о семейных традициях и обычаях народов разных национальностей, книги и журналы с практическими советами.

В завершающий день празднований в 12:00 интерактивный музей «Россия — моя история» приглашает на акцию «День семьи, любви и верности». В холле интерактивного музея будут проходить праздничные мероприятия, пройдет викторина «Семейная жизнь дома Романовых», а также состоятся тематические экскурсии, посвященные семейным традициям и ценностям в России.