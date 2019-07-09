Жителей Краснооктябрьского района приглашают принять участие в районном турнире по дворовому футболу «Футбольная лига», который будет проходить 11 июля 2019 года в 17:00 на спортивной площадке по ул. Штеменко, д. 59.

Организатором мероприятия выступит муниципальное учреждение «Центр по работе с подростками и молодежью «Ровесник» Краснооктябрьского района Волгограда» при поддержке комитета молодежной политики и туризма Волгограда.

Участниками футбольного мини-турнира могут стать все желающие подростки и молодежь Краснооктябрьского района. Для этого необходимо собрать команду из шести человек (5 — в поле, плюс вратарь) и подать заявку в МУ «Ровесник» по адресу пр. Металлургов, д. 34. Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами соревнований по мини-футболу. Участники команд, занявшие 1,2,3 место награждаются почетными грамотами учреждения.