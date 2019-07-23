Благоустройство ещё одного парка подходит к завершению. Специалисты уже почти закончили работы по восстановлению парка за «Авангардом» в Кировском районе. Сейчас специалисты приступили к установке малых архитектурных форм.

Ранее специалисты оформили в парке пешеходные дорожки из разноцветной плитки, велодорожку, установили уличные фонари, стационарную сцену, спортивную площадку, а на аллее влюбленных появились трехметровые кованые скамьи в виде сердец. Агрономы высадили здесь несколько десятков саженцев каштана, сакуры, церсиса, а также 72 куста роз и уложили газон. В дневное время полив зеленых насаждений обеспечит система прикорневого полива, ночью насыщать растения влагой будут выдвижные дождеватели. Автоматическая система полива появилась в парке впервые со времени его создания. Гарантия на все виды работ составит от 3 до 5 лет.

Сейчас специалисты подрядной организации в парке устанавливают вдоль пешеходных дорожек парковую мебель, а также монтируют детскую игровую площадку с качелями, каруселями и горками. Затем рабочим останется навести порядок после реконструкции. По завершению всех строительных работ парк станет частью единой рекреационной зоны, в которую также вошли обновленный в 2016 году сквер Доблести и Славы и площадь перед ЦКиД «Авангард». Здесь строители оформили пешеходные дорожки, проложили систему полива, установили скамейки, урны и вазоны для цветов, высадили деревья и уложили газон.