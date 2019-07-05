Самыми активными пользователями 4G интернета Билайн стали жители Волгограда, которые следят за всеми технологическими новинками, регулярно обновляют гаджеты, пользуются всевозможными интернет-сервисами. 100% из них выбирают сеть 4G, а объем их ежемесячного интернет-трафика составляет больше 26 Гб. Именно данная категория абонентов активно размещает в различных соцмедиа контент о полезных сервисах и устройствах, делая популярными еще никому неизвестные новинки. Онисоставляют 15% от общего числа пользователей мобильного интернета Билайн в Волгоградской области.

В топ самых активных пользователей мобильного интернета с объемом 3,8 Гб интернета в месяц вошли пользователи, которые следят за новыми сервисами и технологиями, но перед покупкой нового смартфона или перед подключением к сервису изучают отзывы и обзоры. Также к числу активных пользователей 4G сети относятся те, кто предпочитает приобретать продукты или использовать технологии, которые заслужили статус «проверено» или «хит».

Опытными пользователями мобильного интернета становятся и те, кто довольно консервативно относился к технологическим новинкам. Сегодня уже 40 % из них предпочитают интернет-серфинг на современных смартфонах.

Таким образом, люди отдают предпочтения девайсам с высокоскоростным интернетом: каждый второй абонент Билайн в Волгоградской области выходит в интернет с 4G-устройств. После увеличения за год числа базовых станций 4G на 64 % у волгоградцев появилось больше возможностей при выходе в интернет с мобильных устройств. За последний год клиенты Билайн в регионе на 74% увеличили потребление мобильного интернета.

Билайн ведет строительство новых 4G базовых станций на основе результатов драйв-тестов технических специалистов компании, где сеть становится наиболее загружена по интернет-трафику и необходима дополнительная емкость.

* на основе внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»