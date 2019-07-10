Специалисты завершили первый этап капитального ремонта Дворца спорта в Волгограде. За время работы был приведен в порядок третий этаж административного корпуса.

По информации облстроя, на третьем этаже здания отремонтированы два спортивных зала, уложено специальное покрытие пола, установлено современное оборудование и спортивные снаряды. Кардинально преобразились тренерские, раздевалки, душевые, санузлы и другие помещения. Заменены системы инженерного обеспечения: отопления, вентиляции, электро- и водоснабжения и другие.

Работы по модернизации Дворца спорта ведутся поэтапно. Параллельно с обновлением третьего этажа административного корпуса идет подготовка проектной документации для капитального ремонта помещений первого и второго этажей, кровли и всего инженерного обеспечения здания. Начать работы намечено во втором полугодии. Задача — создать условия для организации спортивной школы олимпийского резерва. Обновление зрелищной части Дворца Спорта, которая традиционно является универсальной площадкой для проведения спортивных, концертных, выставочных и других массовых мероприятий, предполагается в 2021 году.

Напомним, Дворец спорта, построенный в 1974 году, ни разу капитально не ремонтировался — он находится в таком же плачевном состоянии, как и волгоградский ГДЮЦ до начала реконструкции. Решение о передаче Дворца спорта и прилегающей к нему территории региону из собственности профсоюзов было принято в сентябре 2018 года — это позволило начать модернизацию.