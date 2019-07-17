В Волгоградской области зарегистрировано порядка 21 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из них только 8000 юрлиц заключили договор на вывоз отходов с региональным оператором в сфере обращения с ТКО. Куда же отправляют свой мусор остальные 13 тысяч предпринимателей?

В СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии новых стихийных свалок. Состав отходов на этих свалках очень разнородный и включает не только бытовые отходы, но и строительный мусор, крупногабаритные и даже опасные отходы: батарейки, ртутные лампы, авторезину, химические отходы и прочее. Нередко свалки появляются прямо на оборудованной контейнерной площадке, рядом с баками. И это – полбеды, потому что здесь их обнаружат и уберут коммунальные службы. Но гораздо чаще свалки создаются подальше от посторонних глаз — на открытом грунте, в зеленых зонах: в балках, оврагах, в поймах рек. Мусор сюда вывозят сразу целыми грузовиками, и отходы могут лежать годами, загрязняя продуктами распада землю и грунтовые воды. Недавний резонансный случай – сброс строительных отходов от сноса жилых домов в реку в Калаче-на-Дону.

Как появляются такие свалки? Предприниматели в попытке сэкономить на вывозе отходов либо нанимают подешевле нелицензированных перевозчиков, либо вывозят отходы своими силами. Но полигоны по закону могут принимать отходы только у лицензированных перевозчиков. Таким образом, дорога для отходов, образуемых 13 000 предпринимателями области, в обоих случаях лежит исключительно на стихийные свалки.

«Управление отходами – Волгоград» обращает внимание юридических лиц на такую серьезную угрозу для экологии, как образование нелегальных свалок. Для предотвращения образования стихийных свалок предпринимателям необходимо заключить договор с региональным оператором. Как гласит Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об отходах производства и потребления»: «Собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.»

Юридические лица могут подать документы для заключения договора в офисе ООО «Управление отходами — Волгоград» или удаленно — на официальный адрес электронной почты регионального оператора. Для этого необходимо скачать на сайте www.uo34.ru заявление, приложить копии документов, указанные в перечне и направить заполненное заявление с пакетом документов почтовым отправлением по адресу: 400066 г. Волгоград: ул. Новороссийская,5 или на официальный адрес электронной почты регионального оператора: [email protected], c последующей досылкой оригиналов почтой России.

Заключение договоров с юридическими лицами ведется по адресу: г. Волгоград, ул. Новороссийская 14Б, 2 этаж.